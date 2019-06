Per Giorgetti commissario europeo staffetta con Bongiorno a Palazzo Chigi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA La questione, per la prima volta, è stata affrontata mercoledì mattina a Palazzo Chigi durante il vertice a tre Conte-Salvini-Di Maio. Il leader della Lega ha parlato di rimpasto, il capo dei 5 Stelle lo ha frenato e corretto aprendo a un «turn over a quote invariate». Fatto sta che, se l'esecutivo chiuderà la finestra elettorale del voto a settembre, potrebbe partire un rimescolamento di pedine nel governo. La partita si gioca nel campo della Lega, ma poi potrebbe arrivare anche in quello dei Cinque Stelle. Il grosso...