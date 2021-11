Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICEROMA Il governo prova a stemperare il clima con i sindacati e annuncia l'apertura di due tavoli di confronto, uno sul fisco e uno sulle pensioni. Cgil, Cisl e Uil prendono atto della disponibilità ma, per il momento, confermano le mobilitazioni già annunciate. Dall'esecutivo è arrivato un via libera a discutere di una riforma strutturale della Fornero considerato non scontato dai sindacati.Una discussione che partirebbe a breve,...