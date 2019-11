Pensioni, micro rivalutazioni da 3 euro ma dal 2011 persi quasi 1.500 euro l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUS/3ROMA «Meno di una elemosina». La mini rivalutazione per i redditi da pensione tra i 1.522 e i 2.029 euro lordi al mese (tra le tre e le quattro volte il trattamento minimo) manda su tutte le furie sindacati che reclamano molti più soldi. Il prossimo anno si recupererà il 100% dell'aumento dei prezzi a fronte del 97% attuale ma questo passaggio equivale, in termini di trattamenti, ad appena tre euro l'anno in più (25 centesimi al mese) per circa 2,8 milioni di pensionati, mentre nulla cambia per coloro che hanno assegni...