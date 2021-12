IL CONFRONTO

ROMA La trattativa sulle pensioni parte e sarà una trattativa vera. Dopo la spaccatura tra i sindacati, con lo sciopero generale contro la legge di Bilancio proclamato solo da Cgil e Uil, l'incontro di ieri sul tema previdenza era il primo contatto delle confederazioni con il governo ed anche la prima occasione per verificare la profondità della frattura. La riunione è durata meno di un'ora e dunque le parti non sono entrate nel merito. È stato concordato però il percorso del confronto, che già da oggi dovrebbe essere tradotto in un calendario preciso. Tre i punti: il più delicato, quello della flessibilità in uscita, poi le soluzioni specifiche per giovani e donne ed infine la previdenza complementare.

All'uscita da Palazzo Chigi i toni dei tre segretari generali erano di moderata soddisfazione. «Siamo di fronte ad una dichiarazione ufficiale sulla disponibilità del governo a fare una discussione sulla riforma della legge Fornero, cosa mai avvenuta prima in questi dieci anni» ha detto Landini per la Cgil. Il numero uno della Cisl Sbarra ha parlato di «incontro importante» sottolineando che «il governo ha accolto la nostra impostazione». «Si è deciso finalmente di aprire il cantiere» ha evidenziato Bombardieri (Uil).

Il clima è invece surriscaldato in un settore particolare, quello delle forze dell'ordine: ha scatenato la protesta dei sindacati di categoria un emendamento alla legge di Bilancio proposto dalla senatrice Malpezzi e altri parlamentari del Pd: prevede la possibilità di richiamare in servizio i poliziotti per due anni, oltre l'età attualmente prevista. Da ieri è stato dichiarato lo stato di agitazione.

I TAVOLI

Tornando alla trattativa, ai tavoli sulla previdenza per il governo ci saranno i ministri competenti (Franco, Orlando e Brunetta) più il sottosegretario alla presidenza Garofoli e il capo del Dipartimento programmazione economica di Palazzo Chigi Marco Leonardi. Non c'è una scadenza fissata e l'intenzione è quella di fare presto; le conclusioni eventualmente raggiunte potrebbero poi trovare posto nel Documento di economia e finanza che viene preparato ad aprile. Le confederazioni partono dalla piattaforma unitaria già presentata che comprende vari dossier. Il nodo più complesso è naturalmente quello relativo al nuovo meccanismo che dovrà sostituire Quota 100, la formula in scadenza alla fine di quest'anno che è stata solo temporaneamente rimpiazzata dalla cosiddetta Quota 102: ovvero uscita anticipata a 64 anni di età con 38 di contributi.

Da parte dell'esecutivo c'è la disponibilità a discutere una soluzione strutturale, a condizione però di garantire l'equilibrio dei conti. Vanno in questa direzione le frasi di Mario Draghi trapelate alla fine dell'incontro: «Possiamo lavorare su qualsiasi modifica - ha spiegato il presidente del Consiglio - purché non sia messa a repentaglio la sostenibilità nel medio e lungo periodo e all'interno del contesto europeo».

Dal punto di vista dell'esecutivo la traduzione pratica di questa formula è un anticipo della pensione basato sul sistema di calcolo contributivo: una generalizzazione della possibilità offerta alle sole lavoratrici con Opzione donna. Questa soluzione comporta però una riduzione dell'assegno, differenziata in base all'andamento delle singole carriere ma comunque in generale abbastanza consistente. Per i sindacati è una soluzione difficilmente digeribile: la loro proposta ufficiale è un'uscita senza penalizzazioni a 62 anni, oppure con 41 di contributi senza vincoli di età. Ma questa è un'ipotesi che il governo giudica troppo costosa. Se il confronto andrà avanti è possibile che si trovi un compromesso a metà strada, con una qualche forma di penalizzazione attenuata.

Gli altri temi sono meno ravvicinati nel tempo, ma ugualmente importanti per le confederazioni. Si tratta ad esempio della cosiddetta pensione di garanzia per i giovani, in particolare quelli che avendo una carriera irregolare rischiano di ritrovarsi in futuro con un assegno troppo basso. Ulteriori correttivi dovrebbero riguardare le lavoratrici, con la possibilità di far valere periodi come quelli della maternità per avvicinare il momento dell'uscita.

Luca Cifoni

