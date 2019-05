Pensioni alte, da giugno via ai tagli al di sopra dei 100 mila euro l'anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Partiranno da giugno i tagli previsti dalla legge di Bilancio per le pensioni oltre i 100mila euro l'anno. A dare il via è la circolare dell'Inps che rende operative le aliquote per le quote eccedenti le soglie stabilite. La sforbiciata ha valenza dal primo gennaio scorso per i cinque anni successivi ed è proporzionale all'assegno percepito. La riduzione, particolarmente cara alla parte della maggioranza legata al M5S, inizierà dal 15% per la quota di assegni tra 100.000 e 130 mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota eccedente oltre i...