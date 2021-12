LE MISURE

ROMA L'accordo politico c'è e lo stesso ministro del Lavoro Orlando si è detto convinto che la novità, molto attesa, possa andare in porto. Con un emendamento alla legge di Bilancio dovrebbe essere ridotto da 36 a 30 anni il requisito contributivo richiesto agli operai edili per poter lasciare il lavoro a 63 anni con la formula dell'Ape sociale. In pratica per questa categoria si creerebbe una sorta di Quota 93, proprio mentre per la generalità dei lavoratori(al momento solo per il 2022) vengono aggiunti due anni al meccanismo di Quota 100. Il pensionamento anticipato applicato in via sperimentale a partire dal 2019 non è mai stata un'opzione effettivamente praticabile per la grande maggioranza dei lavoratori dell'edilizia: 38 anni di contributi sono troppi da mettere insieme in un settore flagellato soprattutto in questi ultimi anni, prima della crisi pandemica, dall'incertezza occupazionale. Molti degli interessati pur avendo un'età anagrafica alta e non troppo lontana dai 67 anni richiesti per la vecchiaia hanno troppi buchi nella loro vita professionale per tagliare il traguardo e devono quindi continuare a lavorare.

L'ALTERNATIVA

L'alternativa è allora l'Ape (anticipo pensionistico) sociale, la misura introdotta un paio di anni prima che in realtà non prevede un vero e proprio accesso alla pensione, ma il diritto a usufruire di un trattamento-ponte, appunto fino al momento in cui scatterà il diritto alla vecchiaia. Di fatto quindi una via di uscita per chi si trova in questa situazione. Ma anche l'Ape (voluto a suo tempo dal governo di centro-sinistra) prevede un ostacolo difficilmente superabile. Mentre per altre tre categorie di beneficiari (disoccupati di lungo corso, invalidi e lavoratori che assistono un parente con una grave infermità) l'anzianità contributiva richiesta è di 30 anni, la soglia sale a 36 per chi è impegnato in una serie di mansioni faticose. L'articolo 25 del testo originario della legge di Bilancio oltre a prorogare di un anno la validità dell'Ape sociale ha già allargato la platea ad altre professioni ritenute meritevoli di tutela. Resta però il problema degli edili. Un problema sentito che ha anche una particolare valenza politica in questa fase turbolenta del confronto tra governo e sindacati. La richiesta di venire incontro ai lavoratori dell'edilizia è infatti portata avanti da tutte e tre le confederazioni, ma in questi ultimi giorni è stata sollecitata con particolare forza dalla Cisl, che non ha seguito Cgil e Uil nell'annuncio dello sciopero generale contro la manovra. Il via libera del governo sarebbe quindi un segnale di attenzione che il sindacato guidato da Luigi Sbarra potrebbe rivendicare, come esito della propria strategia del confronto al tavolo.

L'emendamento è stato presentato dal Partito democratico con la prima firma del responsabile economico (nonché ex viceministro dell'Economia) Antonio Misiani. Il testo specifica che i lavoratori interessati sono quelli «indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini». Il costo della novità è stimato in 2,7 milioni per il prossimo anno e in 3,8 milioni l'anno a regime dal 2023.

Il resto della partita sulla previdenza - ovvero essenzialmente la possibile soluzione strutturale per sostituire Quota 100 - dovrebbe essere definita a partire dalle prossime settimane per poi entrare in vigore successivamente. Anche se sull'avvio del confronto potrebbe pesare proprio il deterioramento delle relazioni tra esecutivo e sindacati.

LA PARTITA

Intanto, quando mancano ormai meno di due settimane al Natale è atteso al Senato lo sblocco della partita sulla legge di Bilancio: i lavori di fatto non sono ancora iniziati. Manca ancora la formalizzazione dell'emendamento sul fisco, il tema più delicato, con l'utilizzo degli 8 miliardi destinati all'anticipo della riforma. Così come il governo dovrà dare la propria formulazione delle altre novità attese su cui c'è l'intesa politica: a partire dalla sistemazione delle norme in tema di superbonus, con la la cancellazione del requisito Isee per il via libera ai lavori nelle villette.

Luca Cifoni

