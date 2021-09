Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO È con una buona dose di rassegnazione che Francesco arrivato all'ottavo anno di pontificato fa i conti con quel variegato dissenso che spesso sfocia nel dileggio. Rasentando in taluni casi persino l'odio strisciante. Ma non è un mistero. Basta dare una occhiata sui social dove non è difficile imbattersi in pattuglie di cattolici di varia nazionalità (compreso qualche prete) evidentemente insofferenti per...