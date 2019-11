Pellicani svela alla stampa estera i piani per la laguna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROVENEZIA Mose, Legge speciale, Grandi navi e moto ondoso. L'acqua alta eccezionale ha attirato l'attenzione internazionale su Venezia e nella sede della Stampa estera i giornalisti di tutto il mondo hanno incontrato Nicola Pellicani per capire quali siano le richieste che la città ha presentato al governo. «Il progetto per l'aggiornamento della Legge speciale per Venezia ha spiegato il deputato veneziano del Pd prevede un piano di interventi triennali per un valore di due miliardi per affrontare le urgenze che abbiamo di fronte, a...