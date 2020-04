SOLIDARIETÀ

MESTRE La campionessa a primatista mondiale del nuoto Federica Pellegrini punta a vincere anche una sua personale gara di solidarietà. L'azzurra, infatti, ha organizzato per oggi un'esclusiva asta benefica online, in diretta streaming, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture sanitarie più colpite dall'emergenza Covid-19.

L'obiettivo è raccogliere fondi sufficienti per acquistare tre apparecchi per la respirazione dei malati in terapia intensiva e dispositivi di protezione per medici e infermieri in prima linea nell'emergenza sanitaria di queste settimane, proprio nel territorio che ha registrato la più alta concentrazione di vittime.

GLI OGGETTI

Per l'occasione si prevede una grande mobilitazione anche dei suoi numerosissimi fan. La campionessa di Spinea, infatti, ha messo a disposizione per l'occasione 59 articoli tra i suoi cimeli sportivi più importanti e ai quali è molto legata. Ma finiranno all'asta anche altri oggetti, come gli abiti esclusivi indossati durante il programma televisivo Italia's Got Talent 2020, che hanno fatto conoscere e apprezzare la divina anche sotto un altro aspetto per certi versi inedito, quello della presenza in scena davanti al pubblico.

I pezzi più pregiati sono però quelli indossati da Federica nella sua trionfale carriera sportiva: dagli occhialini portati durante la finale olimpica dei 200 stile libero di Pechino, per i quali la base d'asta parte da 200 euro, alle cuffie usate in altre competizioni internazionali. Ma ci saranno anche scarpe personalizzate e vestiti da sera sfoggiati in occasioni extra-sportive. A completare l'asta on line saranno infine nove pannelli fotografici autografati dalla campionessa mondiale e olimpica di nuoto.

LO SHOW

Ospite d'eccezione e battitore dell'asta, che sarà trasmessa da un esclusivo resort in Puglia, sarà un altro protagonista del talent show televisivo trasmesso quest'anno sulla piattaforma di Sky, l'attore e youtuber Frank Matano che, nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento del virus, sarà in collegamento dalla propria abitazione per gestire le offerte che arriveranno in diretta dal pubblico.

Per poter partecipare all'asta, che si terrà dalle 15.30 alle 17.30, gli interessati avranno dovuto pre-iscriversi, compilando il form riportato dal link https://www.6enough.eu/registrazione/ con il quale è possibile ottenere il link e le credenziali per accedere all'evento, e scaricare il catalogo dell'asta. Poi, per una volta, Federica se ne resterà ferma ai blocchi di partenza a osservare lo sprint di quanti vorranno aggiudicarsi un oggetto a lei appartenuto offerto per una più che nobile causa.

Francesco Coppola

