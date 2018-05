Pedofilia in Cile, caccia a chi coprì 33 vescovi a rapporto in Vaticano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCITTÀ DEL VATICANO Papa Francesco vuole chiarire le responsabilità di ciascuno e chiederà conto dei casi coperti e insabbiati. Lo scandalo pedofilia in Cile vedrà la prossima settimana un altro capitolo, forse quello decisivo: l'incontro in Vaticano tra Papa Francesco e 33 vescovi, dopo la missione dell'inviato dello stesso pontefice, monsignor Charles Scicluna, in Cile, e dopo che il Papa stesso ha visto le vittime e ha letto le loro testimonianze. Il pontefice aveva incontrato nei giorni scorsi tre delle vittime, Juan Carlos Cruz,...