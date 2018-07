Pedofilia, Bergoglio licenzia il cardinale degli abusi in Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOCITTÀ DEL VATICANO Il cardinale americano Theodore McCarrick da ieri non è più cardinale. Il Papa gli ha tolto la berretta rossa per indegnità. E' stato espulso dal Collegio Cardinalizio per una vecchia storia di abusi sessuali su minori che getta un luce ambigua sia sulla Chiesa americana che sul Vaticano, visto che erano in tanti a conoscenza di certi dossier e del vizietto del porporato. Una pagina nera che ha costretto il Papa a prendere il più duro dei provvedimenti: la cacciata di questo anziano prelato che per anni è...