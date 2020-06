VENEZIA Il tratto della Pedemontana tra Malo e la Valdastico sarà aperto «tra una decina di giorni, al massimo tra due settimane e siamo già pronti per altri tratti». Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, il quale ha ricordato che l'opera contempla 95 chilometri di strade, per un investimento di 2 miliardi e 258 milioni di euro, coinvolgerà 36 Comuni e impegnerà 1.600 lavoratori. «C'è un fine lavori programmato per contratto a fine dicembre 2020, ma se non si rispetterà la data è perché il lockdown ha pesato anche sui cantieri, questo è logico». Per quanto riguarda le elezioni, Zaia e altri governatori confidano ancora nella finestra di luglio, ma se proprio si dovesse andare a settembre la richiesta è che si voti non il 20 e men che meno il 27, come si sta ipotizzando, ma prima che inizino le scuole. «Siamo in un Paese nel quale abbiamo capito che andare a votare è un problema - ha detto il presidente della Regione - io mi metto dalla parte dei cittadini che vogliono andare a votare. Pensare che si riapre tutto ma non si va a votare, qualcuno dovrà spiegarlo ai cittadini». «Come presidenti di Regione - ha aggiunto Zaia - abbiamo dimostrato di essere persone per bene, abbiamo detto: volete farle più in là? ne prendiamo atto. Anche se io non sono d'accordo, secondo me vanno fatte il prima possibile. Spero che almeno si facciano prima della riapertura delle scuole: non ha senso aprire le scuole, chiuderle per le elezioni, poi riaprirle ribonificando tutto».

