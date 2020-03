LA DECISIONE

SAN ZENONE (TREVISO) Riapre il cantiere della Pedemontana Veneta. A partire già da oggi riprenderanno a pieno ritmo i lavori della superstrada. Gli operai che erano tornati a casa in meridione dovranno mettere l'autocertificazione in tasca e presentarsi di nuovo nella sede del proprio cantiere entro lunedì mattina. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri, tramite telegramma o raccomandata, a tutta la manovalanza. Ma l'obiettivo è quello di arrivare il prima possibile all'inaugurazione della superstrada.

IL DECRETO

Secondo l'ultimo decreto in tutta Italia i lavori nei cantieri stradali non si fermano. Inserito nel piano delle opere pubbliche, il cantiere potrà proseguire senza autorizzazioni da parte della Prefettura. Insomma la superstrada avanza, sfidando la grave emergenza sanitaria del momento. Sono le stesse ditte che ieri mattina presto hanno inviato la comunicazione urgente ai loro dipendenti e chiedono che venga fatto un semplice passaparola tra di loro. La fumata bianca tra le società che gestiscono gli appalti e i cantieri con i sindacati non c'è stata. Non è stato raggiunto nessun accordo, anzi è sfumato e quindi il cantiere riapre perché le società non intendono anticipare i soldi per la cassaintegrazione degli operai, come era stato inizialmente concordato con i sindacati. Ccome si legge nella comunicazione fatta da una delle società, il passaparola tra gli operai e dipendenti servirebbe «a questa impresa una celere e snella ripresa delle attività in un momento davvero molto difficile».

Vera Manolli

