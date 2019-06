Pedemontana, carte bollate contro il video condiviso dal ministro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaUn video che era stato condiviso pure dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, al punto da mandare i carabinieri sul posto. Salvo poi chiarire, una volta scoppiato lo scontro a livello istituzionale, che la superstrada a pagamento Pedemontana in costruzione tra Vicenza e Treviso, tra l'altro il più grande cantiere in atto in Italia, è assolutamente «legittima».LA DELIBERALa decisione della giunta regionale del Veneto di affidarsi a un legale, l'avvocato Renzo Fogliata, per valutare quanto detto dall'attivista...