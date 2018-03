Peculato, dopo i conti sequestrata a Ingroia anche la casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPALERMO Il primo provvedimento gli è stato notificato venerdì scorso, mentre era allaeroporto di Fiumicino. Alle 9.10 di mattina la Finanza ha comunicato allex pm Antonio Ingroia la decisione del gip di Palermo di disporre, a suo carico, un sequestro preventivo per equivalente di 151mila euro. Sui conti dellex magistrato, indagato per peculato dalla Procura del capoluogo, però, non ci sarebbe denaro sufficiente a «coprire» la somma. E si è reso necessario un secondo sequestro: stavolta della casa di campagna di Calatafimi....