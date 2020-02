Se i dati diffusi dalla Cina sul coronavirus siano davvero esatti, non è possibile saperlo con certezza. Di sicuro, afferma Roberto Burioni, ordinario di Virologia e microbiologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, c'è soltanto che «siamo di fronte a un virus molto contagioso» e che «negli ultimi giorni i casi notificati non sono cresciuti». Ma per fermare davvero l'epidemia, «per il momento dobbiamo sperare che la Cina riesca a controllare questa infezione».

In base agli ultimi dati, fino a ieri sono circa 41 mila i casi confermati e oltre 900 i decessi. È almeno possibile capire se l'epidemia è in espansione?

«I dati cinesi ancora non ci permettono di trarre conclusioni. Conosciamo il numero dei casi confermati, mancano però quelli che non sono andati in ospedale, quelli che non sono stati valutati con un test. Mancano poi le persone che per esempio hanno un'infezione molto diversa e sono rimaste a casa. Quindi, noi i numeri cinesi non possiamo ancora usarli per interpretare la situazione».

Cosa c'è di certo, allora?

«La situazione della nave da crociera giapponese, dove ci sono già più di 130 casi, ci dice che certamente siamo di fronte a un virus molto contagioso, non ci sono dubbi. Il virus sembra avere una mortalità intorno all'1-3 per cento: su cento che si infettano, 97 guariscono».

È ancora un rebus anche il tempo di incubazione? Secondo uno studio di ricercatori cinesi potrebbe estendersi addirittura fino a 24 giorni.

«Di sicuro finora sappiamo che si tratta di un virus che ha un'incubazione che solitamente va da 6 a 10 giorni, anche se poi ne apprenderemo di più col tempo, analizzando più casi. È un aspetto che non conosciamo con certezza, perché possono arrivare nuove osservazioni che cambiano quello che sappiamo. Sapere il tempo di incubazione è comunque molto importante, perché una persona può essere sana oggi, può viaggiare dalla Cina all'Italia, e poi ammalarsi entro 5 giorni ed essere molto contagiosa».

È possibile ipotizzare almeno quando ci sarà il picco?

«No, non possiamo dirlo. Negli ultimi giorni però c'è stato un piccolo rallentamento dei casi di contagio. Non sappiamo, però, se è dovuto al fatto che ci sono difficoltà a diagnosticarli, oppure se sono davvero diminuiti. Diciamo che c'è un segno che potrebbe spingere a un ottimismo, ma sarebbe veramente imprudente trarre conclusioni».

Nonostante i sintomi siano simili, è comunque azzardato paragonarlo all'influenza?

«Sono virus diversi, come capacità di causare la malattia. L'influenza infetta la parte superiore tipicamente dell'apparato respiratorio, questo virus invece ha purtroppo la capacità di arrivare nella parte inferiore dell'apparato respiratorio e dare una sindrome molto grave, che si chiama polmonite virale, perché il polmone non riesce più a ossigenare il sangue. E questo può avere conseguenze molto gravi, come purtroppo è evidente per i due cinesi che sono in rianimazione allo Spallanzani».

Quali provvedimenti occorrono per fermare il contagio?

«Con le misure adottate dalla Cina, c'è la possibilità che venga ridotta l'epidemia. Secondo un calcolo, perché però possa estinguersi, la Cina deve riuscire a bloccare almeno il 70 per cento dei contagi. E noi non sappiamo se ci sta riuscendo o no».

E in Italia, bloccare i voli può bastare?

«Certamente è stata una misura sacrosanta e molto giusta, perché con i voli sarebbero potuti arrivare dalla Cina più di 10mila persone. È chiaro che le persone possono passare per esempio dall'Austria. Ma ha fatto molto bene il ministro della Salute sia a bloccare i voli sia a disporre l'uso degli scanner termici in tutti gli aeroporti. Certo, non è che le misure del governo abbiano la bacchetta magica. L'attenzione deve essere sempre alta. Se qualcuno è tornato dalla Cina e ha i sintomi di un'infezione respiratoria, chiami immediatamente il 118 e non si muova da casa».

Graziella Melina

