Pechino vieta di lasciare la città a tutte le persone che vivono nelle zone a «medio e alto rischio» di contagio dopo gli oltre 100 casi di trasmissione locale di coronavirus accertati negli ultimi giorni. Lo riporta il Global Times, precisando che il divieto riguarda anche il personale collegato al mercato di Xinfadi dove è stato individuato il nuovo focolaio. Le autorità di Pechino richiedono a chiunque debba e possa lasciare la città di dimostrare di essersi sottoposto al test basato sugli acidi nucleici e di essere risultato negativo al massimo una settimana prima della partenza. Così la Cina torna ad alzare il livello di allerta. La capitale cinese passa dal livello 3 al livello 2 di «risposta all'emergenza» sanitaria, ha annunciato durante una conferenza stampa Chen Bei, vice segretario generale del governo municipale di Pechino. L'annuncio, nella serata di Pechino, è arrivato dopo che negli ultimi giorni nella capitale cinese si sono registrati più di 100 casi di Covid-19, tanto da far parlare le autorità del gigante asiatico di una situazione «estremamente grave». Solo il 6 giugno Pechino era passata dal secondo al terzo livello di «risposta all'emergenza» sanitaria su una scala in cui il primo grado è il più grave. Le aziende e le fabbriche non dovranno chiudere, ma le autorità di Pechino suggeriscono di favorire il telelavoro. «È consigliabile il lavoro da casa», ha detto la stessa Chen citata dal Global Times.

