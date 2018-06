Pd, Renzi riparte E Calenda lancia il suo Manifesto `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Oggi Carlo Calenda presenta il suo Manifesto del Fronte repubblicano, di fatto anticipato in un articolo proprio per il Messaggero lo scorso primo giugno. Un'accelerazione per ripartire, dopo la débacle elettorale delle comunali. Per il resto, nel campo dem, l'unica cosa certa al momento è la data dell'assemblea nazionale: il 7 luglio. Per il resto, tutto in alto mare. LE DATECongresso del Pd subito entro l'anno o dopo, nel 2019? E in questo caso, prima delle Europee o dopo, e magari dopo le Regionali? E di conseguenza:...