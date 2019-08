Pd, pressing sul leader Ma lui: governo con M5S solo se è di alto profilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA «Furioso». Se pensi a Nicola Zingaretti non ti vengono in mente immagini di emozioni forti e pugni sul tavolo, ma in questo caso chi è vicino al segretario Pd racconta: questa volta ha perso davvero le staffe perché nel partito, in ordine sparso, in tanti continuano a tracciare lo schizzo del prossimo governo M5S-Pd, a delineare una trattativa, a indicare un «porto sicuro» dove è destinata ad attraccare la coalizione. In serata alla Festa dell'Unità di Cecina, in Toscana, spara: «Matteo Renzi fino a 22 secondi prima...