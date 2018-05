Pd, Gentiloni premier-Martina segretario La tregua del Nazareno se si vota subito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Qualcuno lo chiama già il ticket della resistenza, con la erre minuscola. Sarebbe formato da Paolo Gentiloni, candidato premier, e da Maurizio Martina, segretario del Pd. E' questo l'orientamento più che prevalente ormai al vertice dem, che ha cominciato a prendere le misure ove mai la situazione, come pare, precipitasse verso elezioni ravvicinate ravvicinatissime, in estate. I due dovrebbero tentare se non il rilancio, almeno il recupero, la resistenza, appunto, di fronte a una nuova chiamata alle urne che non si annuncia...