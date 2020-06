IL RETROSCENA

ROMA Giuseppe Conte, come al solito, è ottimista. Dopo gli Stati generali per la ripartenza che si chiudono oggi a Villa Pamphili, è convinto di riuscire a «fare una sintesi del piano di rilancio» entro inizio luglio. Per poi presentare in settembre il recovery plan con cui incassare i 172 miliardi (tra prestiti e finanziamenti a fondo perduto) che arriveranno dall'Unione europea per rimediare ai danni economici e sociali prodotti dalla pandemia.

Già oggi, chiudendo la kermesse, Conte presenterà alcune «proposte concrete». «Siamo i primi in Europa a redigere il piano con cui rilanceremo la produttività e la competitività del sistema Paese», annota soddisfatto, rinnovando all'opposizione l'appello al dialogo. Questa volta accolto.

IL PRESSING

Il quadro non è però così semplice. Il Pd e Italia Viva, che dopo le critiche iniziali non giudicano in modo negativo la maratona di incontri nel Casino del Bel Respiro, sono già con il fucile spianato: «A Villa Pamphili c'è stato un confronto di idee utile, ma ora si deve passare ai fatti. Da qui a ottobre il governo si gioca tutto, siamo davanti a una sfida decisiva: se non riusciamo a trovare concretezza, mettendo a terra le tante idee racchiuse nel piano di rilancio con cui spendere i fondi europei, verremo spazzati via. E se non si precipiterà verso le elezioni anticipate, arriverà un esecutivo di tutti, probabilmente guidato da Draghi o da un altro tecnico di grido. Per capirlo basta andare a guardare la posizione di Confindustria...», dice un ministro dem. E al Nazareno aggiungono: «Stiamo vivendo, dopo i tre mesi di lockdown, uno dei momenti più difficili della storia repubblicana. Ora non c'è più l'Europa arcigna che ci nega i fondi e se non mostreremo la concretezza e la rapidità d'azione necessarie, a venire cacciato non sarà solo Conte, ma l'intero governo. La stagione dei rinvii questa volta è davvero finita».

Il nodo è proprio la grandezza della torta. Dopo anni di leggi di bilancio fatte di tanti tagli e di pochi investimenti, da Bruxelles sta per arrivare «una valanga di denaro». «E tutti questi soldi», dice un alto esponente renziano, «hanno una propria forza di inerzia: se non ci dimostreremo capaci di spenderli a causa dei veti a 5Stelle, saremo tutti condannati senza appello».

L'INSOFFERENZA MONTA

Insomma, per il Pd e Italia Viva, ma anche per Leu, la «ricreazione è finita». E come al solito Conte si trova nella scomodissima posizione di dover declinare il piano per il rilancio con gli «steccati ideologici» dei 5Stelle, ormai del tutto indigesti agli altri soci di maggioranza. Così, per spingere il premier a decidere e a superare il suo «proverbiale attendismo», Matteo Renzi chiede di tradurre «immediatamente in decreti i punti condivisi del piano di rilancio», senza aspettare settembre: «A Conte abbiamo dato fiducia, ora pretendiamo i fatti», ha detto il senatore di Riano ai suoi, «e tra questi fatti ci deve essere anche il decreto che sblocca i cantieri. Ci è stato promesso e ora lo vogliamo».

Sul fronte dem a pungolare Conte sarà in prima persona Nicola Zingaretti. Il segretario snobba la sortita di Giorgio Gori che ha messo in discussione la sua leaderhip, ma il pressing del sindaco di Bergamo costringe Zingaretti a essere più intransigente verso il premier e, soprattutto, verso i 5Stelle.

I NODI IRRISOLTI

Al Nazareno elencano i nodi «ancora irrisolti e fin troppo rinviati» a causa dei veti grillini: Autostrada, l'ex Ilva, la riscrittura dei decreti sicurezza, la battaglia sulla proroga dei contratti a termine per tutto il 2020. E non ultimo, il Fondo salva Stati. Il problema di Conte è che il Movimento è una polveriera, il ritorno in campo di Alessandro Di Battista ha ridato voce all'ala dei duri e puri. Dunque, forzare troppo la mano potrebbe moltiplicare le fibrillazioni tra i 5Stelle e rendere ancora più fragile la maggioranza in Senato. Insomma, mai come ora sarebbe utile continuare a temporeggiare. Ma, appunto, «la stagione dei rinvii questa volta è finita».

Alberto Gentili

