IL CASOROMA Durissimo attacco del Pd alla trasmissione di Rai3 Report accusata di aver mandato in onda un servizio con «un lungo compendio delle più irresponsabili tesi No Vax e No Green Pass» e di aver dato vita «a un episodio molto grave di disinformazione». I parlamentari Dem della Commissione di Vigilanza in una lettera chiedono al presidente della Rai, all'amministratore delegato e al direttore di Rai3 «cosa intendono fare per...