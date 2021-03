DOPO LE DIMISSIONI

VENEZIA Sei righe secche per dire al segretario nazionale dimissionario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, di ripensarci. L'appello arriva dal Pd veneto, per la precisione dal segretario regionale Alessandro Bisato e dai segretari provinciali. Tutto questo mentre la base dei democratici è frastornata, specie dopo che il premier Mario Draghi non ha scelto un solo ministro del Pd veneto e neanche un sottosegretario. Ma il fermento nel partito è anche in ottica congressuale regionale: dopo la batosta di settembre, quando al primo turno la Lega di Luca Zaia si è ripresa la Regione e il centrodestra di Luigi Brugnaro si è riconfermato a Venezia, il segretario Bisato si era dimesso, solo che la decisione era stata di rinviare la questione a primavera. Adesso il tema è di nuovo d'attualità. E i contendenti alla poltrona di Bisato già sono parecchi.

LA LETTERA

Partiamo dall'appello a Zingaretti. Per certi versi curioso, se si considera che finora il dimissionario segretario nazionale del Nazareno si è fatto un baffo delle richieste arrivate dal Veneto. Il 15 febbraio, due giorni dopo la formazione del governo Draghi con la clamorosa esclusione del Pd del Veneto - quattro ministri veneti, nessun dem - Bisato sollecita una rappresentanza veneta tra i sottosegretari: «Nella composizione della squadra di governo si tenga conto del Veneto». Il risultato è noto: zero. A casa i tre uscenti Pier Paolo Baretta, Andrea Martella, Achille Variati, nessuna new entry. Il 25 febbraio Bisato commenta: «Con sgomento verifichiamo che le logiche imperanti rimangono quelle centraliste e che tutta l'attenzione dei vertici del partito è rivolta a Roma e al Lazio». Ieri, l'appello al centralista Zingaretti: Il Partito democratico del Veneto, in maniera congiunta, chiede a Nicola Zingaretti di rimanere alla guida del partito nazionale. Specialmente in questo difficile momento per il paese e per il Pd, la dialettica interna deve tornare a essere stimolo all'impegno quotidiano della nostra comunità di militanti nei territori e non pretesto per alimentare divisioni e provocare la mancanza di guida del partito. Una maggiore coesione sia la base sulla quale aprire un confronto rispettoso, lo chiedono iscritti e militanti, lo chiediamo noi segretari sul territorio.

LA BASE

E gli iscritti e i militanti? Frastornati. Disorientati. Come se fare attività politica nello Zaiastan non avesse più senso. Sarà difficile recuperare la fiducia di tanti elettori disorientati e delusi, per me è il preludio allo sgretolamento del Pd, scrive Tiziano Tamiello rispondendo a un post di Stefano Ciancio su Facebook. C'è chi invita alla reazione. Sandro Moro: Se uno come Zingaretti fa un gesto così forte, significa che il Pd è sull'orlo di nuove progettate lacerazioni, cui non sopravviverebbe. È vitale che le voci degli iscritti e degli elettori attivi delle primarie (1,5 milioni!) vengano raccolte e contino. L'indice viene puntato da molti sui renziani rimasti nel partito. Ale Ragazzi: Le scorie renziane stanno facendo i danni cui stiamo assistendo inermi da 3 mesi. Antonino Stinà: Chapeau al fiorentino più diabolico che macchiavellico.

IL CONGRESSO

Preoccupazione, scontento. Ma anche occhi aperti sulle prossime manovre congressuali. Lo scorso autunno le dimissioni di Bisato sono state respinte immaginando il congresso, Covid permettendo, per la primavera 2021. Cioè adesso. Si segnala un forte attivismo dell'eurodeputata Alessandra Moretti, ieri in una intervista al Giornale di Vicenza l'ex sottosegretario Achille Variati non ha escluso di candidarsi, a Treviso si guarda a Matteo Favaro, 39 anni, 21.980 preferenze a Castelfranco alle Politiche 2018, vicino al commissario europeo Paolo Gentiloni. E poi ci sono i parlamentari in carica che già pensano al 2023. Perché magari non servirà per scegliere ministri e sottosegretari, ma la segreteria regionale una parola sulle liste può sempre metterla.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA