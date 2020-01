Pd al bivio sulla via Emilia tra voglia di dettare l'agenda e tentazione delle elezioni

IL CASO

ROMA L'Emilia è la vita o la morte e allora il segretario dem Zingaretti lancia la chiamata alle armi, non solo agli elettori del centrosinistra ma anche per esempio ai movimenti civici modello Sardine. Pensando intanto al presente: «Finora il ragionamento dei big del Pd al governo siamo stati il punto di equilibrio tra M5s e Renzi, ora saremo l'architrave di questa maggioranza, rilanciamo noi i temi della legislatura». E con uno sguardo al futuro: comunque vada il voto del 26 gennaio sarà necessario «un partito nuovo», ancora più inclusivo, «un progetto strategico» per l'Italia perché questa è l'unica alternativa a Salvini. Insomma il Pd non si scioglie, ma punta a rilanciarsi, anche con un congresso che comunque si terrà non prima dell'estate, con il governatore del Lazio che resta in campo.

Non c'è nessun annuncio da parte del segretario (che ha illustrato il progetto in un colloquio con Repubblica), anche perché il rischio è quello di creare non tanto fibrillazione interna al partito, quanto di rappresentare dei problemi che per il Nazareno non ci sono, così come non c'è viene spiegato l'intenzione di andare alle elezioni anticipate. Anzi la due giorni che si apre domani e che si terrà nell'abbazia di San Pastore nel Retino, alla presenza di tutto lo stato maggiore compresi ministri e capigruppo, servirà per costruire una nuova fase. E rivendicare il proprio ruolo di golden share nell'alleanza giallorossa. «Finora spiega un big dem il Pd è sembrato con l'acqua alla gola a causa dei difficili equilibri nella maggioranza, ma ora messa in sicurezza la legge di bilancio si deve alzare l'asticella». Questo vuol dire scrivere un programma a trazione Pd, non di corto respiro, con la prospettiva di arrivare al 2023. Emilia permettendo.

Ma non c'è dubbio che molti nel partito non escludono l'orizzonte delle urne anticipate, soprattutto se M5s non dovesse reggere. Ora il punto è battere Salvini «non ti illudere: vogliamo costruire non sciogliere. Combattere e non arretrare. Aprirci e non chiuderci», il messaggio inviato ieri da Zingaretti al segretario del partito di via Bellerio e puntare su lavoro, welfare, ambiente, scuola. Priorità che potrebbero eventualmente trasformarsi in temi da campagna elettorale. Diversi dirigenti del Pd non nascondono che dopo Piazza Grande, la campagna che portò il governatore del Lazio al Nazareno, la spinta si è un po' esaurita. Da qui la necessità di andare su altre battaglie identitarie, dal new green deal (un piano di concerto con la Von der Leyen), all'istruzione, dalla formazione agli investimenti pubblici, dall'aumento degli stipendi soprattutto per i docenti scolastici all'Europa. Senza reintrodurre l'articolo 18 e prevedendo non solo la modifica di Quota cento, ma anche la riforma del cuneo fiscale (da completare in questo mese) e quella dell'Irpef (pure con una rimodulazione dell'Iva). E con un occhio agli input del mondo social e l'orecchio teso alle richieste che arrivano dal Paese (domani i lavori saranno aperti da una relazione di Diamanti).

Ma è chiaro che Zingaretti (che sottolinea come il «partito finalmente sia unito» e dice : «Sul nome decideremo») guarda anche avanti, ad un contenitore più ampio del Pd, ad una coalizione (al di là della legge elettorale e della data del voto) in cui possano trovare rappresentanza mondi diversi: il movimento dei sindaci da Sala a De Caro, quello delle Sardine, soggetti ecologisti, pezzi della sinistra (si è riaperto da tempo il dialogo con Articolo uno) e dI M5s. Con Conte possibile candidato premier. Una rifondazione insomma che parta non dal cambiamento del nome, ma dalle idee e dai contenuti. «Ma non deve essere una operazione nostalgia», osserva Marcucci. «Si faccia un congresso vero», affermano da Base riformista (il candidato sarà Gori). «Ascoltiamo ma non usiamo le Sardine», avverte Delrio. La volontà di Zingaretti di uscire dalla semplice logica del Pd rilancia intanto il derby con Italia viva. «Chi non vuole una ristretta di sinistra tornerà a bussare alla nostra porta», dicono i renziani.

