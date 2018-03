CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAVIAGIALLO IN MESSICOBROKER UCCISO«ERA UN LADRO»Il corpo di un broker pavese chiuso in un sacco nero lasciato a Tlaltizaplan, nel sud del Messico. Accanto al cadavere un cartello con la scritta (in spagnolo): «Questo mi è successo per essere un ladro». Alberto Villani, 37 anni, nato in Spagna e residente a Pavia con la giovane compagna originaria di El Salvador e due figli piccoli (4 anni e 4 mesi), è stato ucciso con due colpi di pistola alla testa. Un delitto dal movente ancora misterioso, sul quale sta ora indagando la polizia...