IL PERSONAGGIO

BARCELLONA Lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, di 70 anni, residente in Spagna, è ricoverato da sabato scorso nell'Hospital Universitario Central de Asturias, a Oviedo, colpito dal Coronavirus. Lo scrittore aveva cominciato a sentirsi male, avvertendo i primi sintoni della malattia, lo scorso 25 febbraio. Sabato, quindi, si era recato presso un centro di sanità privata dove gli era stata diagnosticata una severa polmonite. Quindi, aveva fatto il test per il Covid19, risultandone positivo; immediatamente veniva attivato il protocollo sanitario, con il suo ricovero urgente nell'ospedale asturiano. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi ma stabili. Il paziente presenta febbre, è cosciente e tranquillo, ha confermato ieri, in conferenza stampa, il capo del Servicio di Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, Ismael Huerta.

CONTATTI

Sepulveda si trova in isolamento presso la UCI-7 assieme a sua moglie, la poetessa cilena Carmen Yáñez, di 68 anni, che presenta febbre ed è in attesa della ripetizione del test, perché la prima prova del tampone che ha fatto non ha ancora certificato con assoluta certezza il contagio del virus. Secondo il responsabile del servizio di sorveglianza epidemiologica, il dottor Ismael Huerta, «il protocollo è stato attivato» e sono state rintracciare le persone che sono state in contatto con Sepúlveda. Della sua cerchia più intima, tra familiari e amici, 5 persone sono in isolamento e saranno sottoposti al test per il coronavirus. La coppia aveva recentemente passato una settimana nel Nord del Portogallo, dal 18 al 23 febbraio, a Póvoa de Varzim, nel distretto di Oporto, per partecipare al festival letterario Correntes d'Escritas 2020. Un evento a cui hanno assistito un centinaio di oratori, tutti provenienti da paesi non ancora colpiti dal Coronavirus. «Luis era già abbastanza stanco quando ci siamo salutati, ma nessuno sa da dove o da chi possa aver preso il virus - ha detto l'organizzatore del festival letterario, Manuela Ribeiro al quotidiano portoghese Expresso- La situazione ci ha sorpreso. Saremo attenti a qualsiasi sintomo o segno del virus. Abbiamo l'obbligo di informare tutti coloro che hanno partecipato al festival, dagli scrittori al pubblico».

Lo stesso Portogallo almeno fino a questo momento non ha denunciato la presenza di alcun caso di Covid19 sul proprio territorio nonostante la sua economia stia comunque risentendo dall'espandersi del contagio negli altri Paesi con cui intrattiene rapporti commerciali.

AUTORE

L'autore di Un vecchio che leggeva novelle d'amore e di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, è nato nell'ottobre del 1949 a Ovalle, nella regione di Coquimbo, 400 chilometri a Nord di Santiago. Costretto ad abbandonare il Cile nel 1977, perché perseguitato dalla dittatura di Pinochet, si trattenne per un certo periodo in vari Paesi del Sudamerica, partecipando tra l'altro, nel 1979, alla Rivoluzione Sandinista in Nicaragua. Quindi si trasferì in Europa, prima in Germania e successivamente in Spagna, dove risiede dal 1997, nella città asturiana di Gijón. Sepúlveda è naturalizzato francese dagli anni Ottanta,

Con la malattia di Sepúlveda, che rappresenta il primo caso di Coronavirus nelle Asturie, sono 83 i casi registrati in Spagna, di cui 5 versano in gravi condizioni. Secondo il Centro Coordinación de Alertas y Emergéncias Sanitarias, per la gran parte si tratterebbe di casi importati, ma ce ne sarebbero una decina sotto osservazione, a Torrejón (Madrid), Marbella (Andalusia) e nei Paesi Baschi, per determinarne l'origine. Preoccupa, in particolare, la diffusione dei casi di Covid19 conclamati a Torrejón, almeno cinque, senza vincoli epidemiologici, ossia con fonte sconosciuta di contagio.

Elena Marisol Brandolini

