L'ATTACCO

LONDRA A Glasgow, in un hotel del centro usato per ospitare richiedenti asilo durante la crisi del Covid, un uomo ha accoltellato alcune persone, ferendone sei, tra cui un agente di 42 anni in condizioni «critiche ma stabili» e un ragazzino di 17 anni originario del Sierra Leone. È stato ucciso dalla polizia, che ha sparato dei colpi di arma da fuoco per fermarlo mentre il centro della città scozzese veniva chiuso al traffico per permettere i soccorsi. Inizialmente si era parlato di tre morti e il Daily Mail ha scritto che due persone sono state uccise, ma la notizia non è stata confermata dalla polizia. L'attacco, avvenuto poco prima delle 14 ora italiana, a meno di una settimana da quello in cui un giovane di origine libica ha accoltellato e ucciso con una coltellata ciascuno tre persone in un parco di Reading, non ha però una matrice terroristica secondo quando confermato dalla leader scozzese Nicola Sturgeon, e questo esclude anche l'ipotesi che il colpevole sia stato un estremista di destra.

LE POLEMICHE

«Sebbene incidenti così gravi siano rari in Scozia, questo serve a ricordarci il coraggio e la professionalità dei nostri agenti di polizia», ha aggiunto Sturgeon riferendosi alle polemiche dei giorni scorsi sulla presunta linea troppo debole tenuta dalle forze dell'ordine nei confronti degli esponenti di destra che hanno disturbato un corteo a sostegno dei rifugiati il 17 giugno scorso. Il capo della polizia ha aggiunto che «non si cercano altri colpevoli in relazione all'attacco» di ieri e il premier Boris Johnson ha elogiato «l'eccezionale coraggio» degli agenti intervenuti. L'albergo, il Park Inn, è in un vecchio edificio vittoriano del centro di proprietà della catena Radisson e, tra le polemiche legate sia alla scelta del luogo che alle condizioni di vita degli ospiti, che ricevono meno di 7 euro al giorno per vivere e mangiare, è stato destinato all'accoglienza di 100 rifugiati durante il lockdown. Altri 200 sarebbero distribuiti in altri cinque alberghi della città e le varie associazioni di volontariato che se ne occupano hanno parlato dei rischi per la stabilità mentale degli ospiti.

IL TESTIMONE

Un testimone del Park Inn ha raccontato che era nella sua stanza quando, intorno all'1 ora locale ha sentito delle urla e una grande confusione. Spaventato, è uscito e ha preso l'ascensore, che però era «coperto di sangue su tutte le pareti», mentre al piano terra ha visto uno dei portieri «coperto di sangue» dopo essere stato «colpito all'addome». Anche un altro portiere, o forse un addetto alle pulizie secondo un'altra ricostruzione, era steso in un lago di sangue nella reception. Appena è uscito per strada, al testimone, un richiedente asilo ospite della struttura da sole tre settimane, è stato detto che l'attentatore era ancora nell'edificio. La polizia è intervenuta nel giro di due minuti dalla chiamata. «Dopo pochi minuti un poliziotto è uscito con il volto coperto di sangue, sembrava venire fuori da un confronto», ha aggiunto. Un altro testimone oculare ha raccontato che l'accoltellatore «ha dato di matto» e ha iniziato a colpire in giro.

Cristina Marconi

