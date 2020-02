I RIFLESSI ECONOMICI

VENEZIA Sul fatto che il coronavirus stia facendo male al turismo italiano nessuno ha dubbi. Si tratta solo di capire quanto. Dopo l'allarme lanciato dagli operatori i giorni scorsi (che parlavano già di 500 mila arrivi persi solo a febbraio) a fare delle stime precise arriva un'indagine dell'Istituto Demoskopika concentrata esclusivamente sui paesi che, ad oggi, hanno fatto registrare casi confermati di coronavirus così come costantemente monitorati dalla Johns Hopkins University: nel 2020 l'emergenza coronavirus potrebbe generare un segno negativo per l'incoming turistico italiano, con una contrazione della spesa turistica di ben 4,5 miliardi (alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali, etc), pari a circa il 5% del prodotto interno lordo del settore. Il 70% di questa, pari a 3,2 miliardi di euro, è concentrata in quattro sistemi turistici regionali: Veneto, Toscana, Lazio e Lombardia. Una situazione che si aggrava per Venezia dove alla paura da coronavirus si aggiunge, come dice Claudio Scarpa dell'Associazione Veneziana Albergatori, «la pubblicità negativa fatta dalla stampa estera scrivendo dell'acqua alta».

LE STIME

Stando allo studio di Demoskopika, sono quasi 5 milioni i turisti che per ridurre i rischi di contagio rinuncerebbero all'Italia come destinazione turistica per la loro vacanza nel 2020, generando una contrazione complessiva di 14,6 milioni di pernottamenti. Ovviamente il rischio di contrazione più rilevante si registrerebbe dalla Cina con -1,3 milioni di arrivi e - 2,1 milioni di presenze. Ma si rischiano cali anche dalla Germania e dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda la spesa, in testa la Repubblica Popolare Cinese con un possibile decremento di 2.011 milioni di euro, circa la metà dell'intera contrazione stimata. «Se l'emergenza persiste - dice il presidente dell'Istituto Demoskopika, Raffaele Rio - il governo si attivi per lo stato di calamità turistica introducendo un sostegno economico per gli operatori turistici colpiti». E sarebbe il Veneto a indossare la maglia nera con un calo possibile di 971 mila arrivi, di oltre 3 milioni di presenze e, infine, con una contrazione della spesa turistica pari a circa 955 milioni di euro rispetto all'anno di riferimento individuato. Preoccupanti anche i possibili postumi da virus per il turismo in Toscana.

LA MAREA

A Venezia, intanto, a pochi giorni dall'avvio del Carnevale, non si registrano inversioni di tendenza nelle prenotazioni: gli alberghi sono semideserti. «Nelle settimane del Carnevale - dice Claudio Scarpa dell'Ava - il tasso di occupazione degli alberghi raggiunge il 100%, ora siamo ad una flessione del 30%». E si ipotizza che la parabola continui. «Una débacle che viene dall'acqua alta, con un meno del 50% del tasso di occupazione degli hotel nei primi due mesi dal quel nefasto novembre». Tutta colpa, per Scarpa, di come la stampa estera ha restituito l'immagine dell'acqua alta «facendo palesare che qui ci sia stato una sorta di tsunami, trasferendo sui media l'immagine di una città inondata, sotto 1,87 centimetri di acqua che è il dato scientifico, quello registrato nel medio mare, quando in realtà era inferiore a un metro».

«Il coronavirus - dice Scarpa - si riflette sul turismo cinese che sceglie Venezia solo per il 3%. La grossa fetta è invece rappresentata dal resto del mondo, specie degli Usa dove il pensiero principale è restiamo a casa. La paura di viaggiare ha messo in crisi qualsiasi paese, non solo l'Italia. È un problema planetario». L'Ava, intanto, ha invitato 50 giornalisti da Turchia, Canada, Australia, Giappone, Francia, Russia «per far vedere che la città è in ordine, che tutto funziona, che l'acqua alta non c'è. Per il Coronavirus non possiamo far niente, per l'altro aspetto sì».

