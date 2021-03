Paul era stufo di fare il dipendente. Dopo vent'anni a obbedire ai capi è andato in banca, ha dato fondo ai suoi risparmi e ha deciso di scommettere su una vincita quasi sicura: un bar a Venezia. Una scelta che è faticosa, certamente, con un lavoro totalizzante, ma in cui si è padroni di sé stessi. L'odore del covid era ancora lontano, ma la sua presenza si era già infiltrata nelle nostre vite, era gennaio. L'affitto era partito, il contratto avviato, così come le utenze, e lo stesso vale per la casa dove vive.

Il prestito per i lavoratori autonomi è stata l'unica mano tesa vissuta in questo periodo, perché i ristori non valgono: lui non aveva l'attività nel 2019, impossibile quindi fare il paragone ed erogare anche quelle che da più parti sono state definite briciole. La disoccupazione è un miraggio, per il popolo della partita Iva, infatti, quella parola non esiste. Lo spiraglio di luce in fondo al tunnel sembrava l'estate 2020, ma la scure delle tenebre è tornata aggressiva e per non esporre ulteriormente la famiglia ai debiti, a ottobre è arrivata la chiusura.

Oggi Paul vive senza entrate, è andato in Comune col cappello in mano, una mano tesa arriva con i buoni spesa. Pane e latte possono tornare a casa. La sensazione che vive è quella di aver sbagliato esponendo la sua famiglia, la paura più grande è il prossimo passo verso il futuro, perché il conto in banca si è azzerato. Ora Paul sta pensando a come fare per riaprire il suo locale, quando il covid glielo permetterà.

