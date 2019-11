Patuanelli: «Invitalia tra le ipotesi per l'Ilva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA Patuanelli conferma: l'intervento dello Stato al fianco di ArcelorMittal per risolvere la vertenza Ilva potrebbe avvenire attraverso Invitalia, l'agenzia controllata al 100% dal Mef. «È una delle possibilità sul campo» ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, ricordando che un intervento di Cdp invece «è difficile per il suo statuto». Invitalia - e forse anche qualche altra grande azienda pubblica - potrebbe entrare direttamente nell'azionariato di AmInvestco in seguito ad una ricapitalizzazione della società....