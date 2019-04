Patto tra pm e legali del sottosegretario: rilevanza politica, mosse e carte secretate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA La strategia è quella di stemperare la tensione, come se, arginando il clamore mediatico sull'inchiesta che fa vacillare il governo, l'imbarazzo nella maggioranza, per il coinvolgimento del sottosegretario leghista Armando Siri in una storia di corruzione a vantaggio di aziende in odore di mafia, potesse essere superato. Un'esigenza che la procura di Roma accoglie in pieno. E non è un caso che ieri gli avvocati di Paolo Arata, presunto corruttore, e di Siri, presunto corrotto, siano stati ricevuti insieme dal procuratore...