LA SVOLTA

BRUXELLES Non è mai accaduto e succederà. Impensabile fino a qualche settimana fa. La Ue sta procedendo di gran carriera verso la sospensione di fatto del Patto di stabilità. La Commissione ha presentato formalmente la proposta di attivare la clausola di recesso dalle regole di bilancio. In inglese si chiama escape clause. Escape, cioè fuga. In pratica gli Stati possono lasciar crescere l'indebitamento per far fronte alla grande crisi economica nella quale siamo già immersi. I ministri finanziari daranno il via libera entro pochi giorni: lunedì è convocato l'Ecofin, martedì l'Eurogruppo. Suggello politico giovedì dai capi di Stato e di governo europei. È un passo che rafforza il complesso armamentario messo in piedi in Europa per fronteggiare la crisi. Ursula von der Leyen è stata netta: «Proponiamo la massima flessibilità per le regole di bilancio. Gli Stati hanno già adottato o stanno adottando misure di bilancio per aumentare la capacità dei loro sistemi sanitari e assistere cittadini e settori particolarmente colpiti. Tali misure, unitamente alla caduta dell'attività economica, contribuiranno a deficit di bilancio sostanzialmente più elevati». Il premier Giuseppe Conte ha plaudito allo stop del Patto e chiesto altre misure, Covid-bond in primis e sblocco del Fondo salva-Stati. Inevitabile superare la soglia del 3% di deficit/Pil e aumentare il debito pubblico se si vuole affrontare la crisi sanitaria e le conseguenze economiche dirette. Non c'è una scadenza, l'unica cosa certa è che si comincia con quest'anno. «La Commissione applicherà la piena flessibilità prevista dal quadro fiscale Ue per tutto il tempo necessario a consentire agli Stati di contenere la pandemia e mitigarne gli effetti socioeconomici negativi», viene indicato nella proposta comunitaria. Von der Leyen: «Ai governi sarà consentito di pompare nel sistema denaro finchè serve». Ma non è finita qui. La Commissione «è pronta a intraprendere ulteriori azioni». Sul tavolo ci sono due cose: il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (fondo salva-stati) e l'emissione di un Covid-bond, una obbligazione comune tra gli stati Eurozona per finanziare l'operazione anti-coronavirus, evitare che a un certo punto i Paesi ad alto debito (in primo luogo l'Italia) e che già ora patiscono i colpi più duri della crisi sanitaria e dei suoi effetti (per esempio la Spagna ma l'elenco alla fine sarà lunghissimo) siano travolti da un carico fiscale che potrebbe diventare una trappola pericolosa. Insomma, si tratta di evitare che in futuro si carichi una nuova crisi del debito. Conte e Macron stanno giocando la partita sulla stessa lunghezza d'onda. Madrid e Lisbona pure. Occorre una decisione positiva su entrambi i terreni. Si ragiona sul modo in cui poter usare l'enorme dotazione di fondi del Mes, 410 miliardi di euro senza le condizionalità previste dalle linee di credito esistenti. Ma per ora l'Olanda fa muro. E la Germania resiste sullo smantellamento delle condizionalità. Il Covid-bond sarebbe una vera svolta politica per l'Eurozona. Il tempo stringe: le proposte devono essere pronte per le riunioni della prossima settimana.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

