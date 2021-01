TURISMO

ROMA «Non è una cattiva idea», aveva detto il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Ma, mentre in Italia il dibattito sul patentino vaccinale è aperto, altrove in Europa la strategia è già partita: riaprire le frontiere ai viaggiatori vaccinati. L'Islanda, ad esempio, consente l'ingresso nel Paese senza obbligo di test o quarantena, a condizione che possano essere provate due vaccinazioni con un vaccino approvato dall'Ema. L'alternativa è presentare la prova di essere sopravvissuto al Covid-19, quindi di avere gli anticorpi ad hoc. Ma è comunque necessario registrarsi online prima di entrare nel paese.

A EST

Un regolamento simile è in vigore da tempo in Polonia e ora anche in Moldavia. Il paese ha mantenuto un elenco di paesi da cui l'ingresso è generalmente vietato, che è diventato sempre più breve da mesi , a meno che non si applichi una delle tante deroghe elencate dal ministero degli Esteri. Ancora una volta, ciò include la presentazione di una conferma ufficiale che è già stata effettuata una vaccinazione contro il Covid-19.

In Germania invece il dibattito è ancora aperto sull'opportunità di permettere eccezioni alle restrizioni sui contatti e ai regolamenti di viaggio per le persone vaccinate. Anche perché secondo il ministero federale della Salute di Berlino, le vaccinazioni in Germania sono attualmente somministrate solo a persone di età superiore agli 80 anni, che vivono o lavorano in strutture di assistenza, nonché al personale medico. Comunque una minoranza, che difficilmente partirebbe oggi per una vacanza alle Maldive.

NELL'OCEANO INDIANO

Intanto, però, per chi è vaccinato è più facile arrivare alle Seychelles. L'arcipelago è classificato come zona a rischio per il numero di contagi. Ma comunque si potrà entrare nuovamente nel paese con una vaccinazione. Altrimenti, si dovrà presentare un test Covid negativo e fare una quarantena di dieci giorni durante la quale è obbligatorio un altro test.

R. Lam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA