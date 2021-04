Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀVENEZIA È dal 2016 che il Veneto cerca di aggiudicare l'appalto per la ristorazione negli ospedali. Ma dopo cinque anni, la telenovela burocratico-giudiziaria è tuttora in corso, fra gare di Azienda Zero, sentenze del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione, e poi di nuovo bandi dell'ente, interventi dell'Anac, ricorsi al Tar e in Cassazione. In queste ultime...