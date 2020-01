«Password di Stato per tutti» Il ministro scatena la polemica

IL CASO

ROMA «Avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, (credenziali ndr) che potrebbero essere utilizzate per accedere anche ai servizi privati».

Con queste parole ieri mattina Paola Pisano, ministra dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, ha cercato di spiegare agli ascoltatori di Eta Beta su Radio1, la tanto attesa rivoluzione digitale a cui sta lavorando con il nuovo ministero voluto dal governo Conte bis. Una visione del futuro della Penisola e dei suoi cittadini-utenti che però ha finito con infiammare i social e il dibattito politico. Su Twitter ad esempio, l'hashtag #Pisano è schizzato in cima alle tendenze grazie ai cinguettii indignati di migliaia di profili che accusano la ministra di voler far recitare alle istituzioni un ruolo di garante delle identità degli utenti sul web che però non gli compete. «Per esempio - ha continuato al microfono di Radio1 la Pisano - user e password potrebbero essere utilizzate per i nostri conti in banca, prenotare un'auto in sharing, andare al cinema, comprare su Amazon». In pratica gli account «dovrebbero essere dati dallo Stato» perché «è lo Stato l'unico soggetto che ha davvero certezza che quello è quel cittadino».

IL PIANO

Una versione confermata da quanto si trova scritto nel Piano Nazionale Innovazione, il documento programmatico presentato a Roma lo scorso 17 dicembre che si propone di trasformare l'Italia in un «Paese innovativo» entro il 2025: «Ogni cittadino - si legge - deve disporre di un'identità digitale unica, gratuita, facile da usare, che gli permetta di identificarsi in maniera sicura e accedere a tutti i servizi digitali pubblici e privati (es: home banking, prenotazione di viaggi e vacanze, servizi di customer care) in Italia e in Europa». Posizioni discutibili che se da un lato potrebbero aumentare i rischi di violazione legando ogni aspetto della nostra vita digitale pubblica e privata ad un account unico - prontamente ribattezzato password di Stato - dall'altro aprirebbe scenari orwelliani sul controllo che le istituzioni potrebbero esercitare sul cittadino. Una contorsione evidente su cui la ministra ha deciso di intervenire successivamente con un tweet nel tentativo di chiarire la faccenda. «Vediamo di sgombrare il campo da ogni equivoco - ha cinguettato - l'identità digitale sarà rilasciata dallo Stato e servirà a identificare il cittadino in modo univoco verso lo Stato stesso. In futuro, per aziende e cittadini che lo vorranno, potrebbe essere un ulteriore sistema di autenticazione».

Il condizionale inserito dalla Pisano però non ha placato le polemiche portando l'ex assessore all'Innovazione del Comune di Torino al centro del dibattito politico per la seconda volta in pochi giorni. Dopo mesi di accuse sul suo immobilismo infatti, a fine dicembre, la comparsa tra i ringraziamenti del Piano Nazionale Innovazione del nome di Davide Casaleggio, fondatore della Piattaforma Rousseau del M5S, aveva fatto allungare qualche ombra sul suo operato. Come allora, a scagliarsi contro la ministra sono state diverse formazioni politiche. «Sono molto perplessa - ha commentato la deputata del Pd Marianna Madia, ex ministro della PA - Credo occorra un confronto urgente sulle scelte complessive del governo in materia di digitale e dati». «Il Grande Fratello al governo. Questi sono pericolosi» ha invece twittato il segretario della Lega Matteo Salvini, seguendo a ruota le esternazioni di Matteo Renzi: «L'idea è inquietante prima ancora che sbagliata. Siamo un Paese in cui lo Stato deve fare meno, non controllare di più».

Francesco Malfetano

