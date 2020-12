LE ULTIME ORE

TREBASELEGHE (PADOVA) Pietro e Francesca Pontin sabato erano felici di trascorrere il fine settimana da papà Alessandro. Così avrebbero anche salutato la loro adorata nonna Amabile, che abita al piano inferiore di quella che ora è la villetta dell'orrore e avrebbero pianificato le vacanze di Natale col babbo. Invece il padre stava già maturando il progetto del loro massacro. Sabato per i due ragazzini di 13 e 15 anni, assassinati domenica mattina dal papà, era stata una bella giornata. Pietro e Francesca erano arrivati nella casa di via Sant'Ambrogio a Trebaseleghe, in quell'angolo di Alta Padovana che si incastona tra il Veneziano e la Marca, nel primo pomeriggio e avevano sfruttato quel paio d'ore di luce rimaste per fare una passeggiata con il padre.

IL POMERIGGIO

Lui di recente si era avvicinato alle camminate mistiche e ai pellegrinaggi e spesso si allenava lungo le strade del paese per affrontarli. Il trio, formato da padre e figli, era stato visto anche dai clienti del bar che sorge lungo la strada principale che attraversa il paesino, dove tutti lo conoscevano visto che pure Alessandro Pontin era un cliente affezionato.

Pietro, Francesca e il papà 49enne sono stati visti andare e tornare lungo la strada: mascherina ben calata su bocca e naso, e qualche chiacchiera, volti distesi, sereni, che non facevano presagire la tragedia che si sarebbe spalancata davanti agli occhi di zio Roberto la mattina dopo, quando ha trovato i tre cadaveri in un lago di sangue.

Una volta tornati dalla passeggiata, i ragazzini sono passati a salutare la nonna al piano di sotto e poi sono risaliti per cenare con il padre, d'accordo che il giorno dopo si sarebbero accordati per pranzare tutti assieme. La serata era trascorsa serena e poco prima di mezzanotte entrambi i ragazzi erano filati a letto nella loro camera, la stessa che occupavano quando in quella casa vivevano con mamma e papà, prima della loro separazione. L'ultimo contatto con Alessandro, l'ha avuto la fidanzata Luciana, cui l'uomo, intorno alle 23.30, aveva mandato un messaggio per darle la buonanotte. Aveva scambiato con lei qualche parola per quanto riguardava l'organizzazione delle prossime giornate di festa.

Da quel momento in poi è un grande buco nero. Il mattino dopo la nonna, vedendo che tutte le tapparelle erano ancora abbassate quando ormai tutti avrebbero dovuto essere svegli da un pezzo, si è allarmata e ha chiamato l'altro figlio, Roberto, chiedendogli di andare a controllare che fosse tutto a posto. Quando ha aperto la porta di casa, lo zio di Pietro e Francesca si è trovato di fronte a una scena agghiacciante. Erano tutti morti, in un lago di sangue, proprio all'ingresso dell'abitazione.

Nel tavolo poco distante c'era un bigliettino. Nessun addio, nessun pentimento, nessuna spiegazione, solo l'ultima volontà di Alessandro: Crematemi e disperdete le mie ceneri.

LA RICOSTRUZIONE

Ma cos'è successo tra le 23.30 di sabato sera e le 13 della domenica quando lo zio Roberto ha fatto la terrificante scoperta e chiamato i carabinieri? È quello che gli inquirenti stanno cercando di scoprire. Con tutta probabilità Alessandro Pontin si è svegliato di buon mattino, prima dei figli e ha maturato il massacro che aveva in mente: in cucina ha scritto il bigliettino, ha preso il coltello e poi ha assassinato i suoi ragazzi, prima di rivolgere l'arma verso se stesso, cancellando per sempre, con il sangue, i sorrisi felici dei suoi figli, sbocciati durante quell'ultima passeggiata in paese, organizzando la festa per un Natale che probabilmente già sapeva non avrebbero mai festeggiato.

Marina Lucchin

