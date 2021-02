IL CASO

TREVISO «Questa persona mi deve dei soldi, puoi controllare come è messo il suo conto in banca?», «Devo concludere un affare con un tizio, verifichi se ha le carte in regola o se ha avuto guai in passato?». E ancora: «Dai un'occhiata a quello, vedi se scopri che lavoro fa». Richieste e favori tra amici, che hanno però fatto finire in arresto un finanziere trevigiano di 57 anni e vedono indagati dieci suoi conoscenti. Il membro delle Fiamme gialle ha infatti violato il segreto d'ufficio, usando abusivamente i database riservati per rivelare dati sensibili, ed è stato scoperto dai suoi stessi colleghi. Ma li ha usati anche per fare ricerche sugli altri finanzieri e addirittura sui suoi parenti, oltre che su persone di spicco. Non un caso isolato, bensì un'abitudine per il trevigiano che, ormai prossimo alla pensione, ieri è stato immediatamente sospeso dal servizio e si trova ora ai domiciliari. Poco meno di un centinaio gli episodi contestati, con 83 capi d'accusa e una ventina di sbirciatine all'anno dal 2014 al dicembre 2020.

GLI ILLECITI

Che sia rigorosamente vietato usare i software della Guardia di finanza per scopi privati è cosa nota a tutti i membri del corpo. Tanto più che tutti gli accessi ai sistemi sono registrati con data, orario, postazione di lavoro. Non sorprende dunque che quelle ricerche, tanto specifiche quanto estranee a tutte le attività che il finanziere doveva seguire per lavoro, abbiano dato nell'occhio. I colleghi se ne sono accorti all'inizio del 2019, quando è partita l'indagine interna che ha smascherato il gioco sporco del 57enne. Durante i turni in ufficio consultava i sistemi per trovare informazioni su diverse persone, di tutte le età ed estrazione sociale. Non lo faceva per lavoro, ma perché glielo chiedevano alcuni amici. Da quello che doveva fare acquisti e voleva rassicurazioni sulla bontà del venditore, all'altro che cercava elementi sulle finanze dei suoi debitori, fino a quello che voleva ragguagli sul passato di dipendenti o conoscenti. Almeno dieci le persone che gli hanno chiesto aiuto, alcuni legati ad associazioni, aziende e enti. Ieri mattina la Finanza ha così perquisito 17 fra persone, abitazioni e uffici, sequestrando atti e documenti che provano il passaggio di dati agli indagati. Indagati che sono anch'essi accusati di accesso abusivo a sistemi informatici e rivelazione di segreto d'ufficio. A quanto appurato dalla Procura di Venezia non si tratta di notizie poi usate per commettere reati, ma incuriosisce che l'uomo facesse ricerche anche per scopi personali, cercando informazioni sulle attività e il patrimonio di familiari, conoscenti, colleghi, superiori e addirittura personaggi celebri.

LA CONDANNA

Mentre il 57enne, difeso dall'avvocato Giuseppe Basso, attende che sia fissata la data per l'interrogatorio di garanzia, il comandante provinciale della Guadia di finanza è stato lapidario nel condannare l'accaduto. «Questa persona è stata immediatamente sospesa ha spiegato il colonnello Francesco De Giacomo. Voglio sottolineare che si tratta di una persona che ha operato da sola e, pur rispettando la presunzione di innocenza, atti del genere non meritano alcuna tolleranza. I nostri controlli interni sono costanti e capillari e riguardano tutti i membri del corpo. Nessuno, nemmeno per leggerezza, può pensare di agire contro le regole. Proprio per questo i nostri sistemi sono all'avanguardia e di grande precisione: così abbiamo potuto immediatamente individuare la mela marcia ed estirpare in modo chirurgico il problema. La severità dei provvedimenti vuole tutelare in primis gli stessi colleghi, oltre 300 in provincia, che ogni giorno lavorano in modo onesto per il bene della società. Per chi viene meno ai suoi doveri non ci sono e non ci saranno scusanti». «Sono in attesa di potermi confrontare con il mio assistito ha fatto sapere l'avvocato Basso, dopo le notifiche giunte ieri e le operazioni di rito che hanno portato all'arresto e al ritiro di computer, documenti e altre apparecchiature. Attendiamo ora di sapere quando sarà fissato l'interrogatorio di garanzia».

Serena De Salvador

