Passano dal Molise i due fronti di Matteo: frenare i Cinquestelle e staccare i forzisti

LE ELEZIONI ROMA Il certificato sull'esistenza del Molise ieri lo ha stampato addirittura il New York Times che ha dedicato un lungo reportage alla più piccola delle Regioni italiane ordinarie (la Valle d'Aosta è a statuto speciale) che spesso viene dimenticata assieme ai suoi 314.000 abitanti disseminati in ben 136 cittadine e paesi.Domani i molisani votano per le regionali e il quotidiano della globalissima New York si è stupito per i gran tour elettorali dedicati a questo spicchietto d'Italia dai massimi leader nazionali come Luigi Di...