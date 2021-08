Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSMOSCA Reagire subito al cambio della situazione geopolitica in Asia centrale, cercando di ottenere il massimo possibile. La Russia, dopo essere stata presa anche lei di sorpresa dalla rapida conquista talebana dell'Afghanistan, fa buon viso a cattivo gioco. Il suo primo obiettivo nell'immediato è di non rimanere tagliata fuori dal nuovo risiko in atto. Il secondo è che nel medio-lungo periodo la stabilità regionale non venga messa...