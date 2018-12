Passa alla Camera la legge sull'attività motoria alle primarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLAVENEZIA Una proposta di legge che ha unito maggioranza e opposizione ed è passata ieri alla Camera con 493 voti favorevoli su 495 presenti. Solo due gli astenuti dal voto della legge che promuove l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, quindi nella fascia 6-11 anni. Non che ora non si faccia attività motoria, ma viene impartita dalla maestra abilitata per la scuola primaria o da docenti abilitati in altri gradi di istruzione. Dopo il voto di ieri alla Camera fa quindi un primo passo avanti una legge che ha un...