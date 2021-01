LA GIORNATA

ROMA Diverse le feste clandestine nonostante il capodanno in lockdown e con il coprifuoco. E purtroppo, anche quest'anno, si conta l'ennesima tragedia a causa dei botti. Ad Asti è morto un 13enne, ferito gravemente all'addome dallo scoppio di una batteria di petardi. È successo nel campo nomadi di via Guerra. Il piccolo è stato subito soccorso, tuttavia è arrivato all'ospedale in arresto cardiaco. Alla notizia del decesso i parenti hanno danneggiato le porte d'ingresso del pronto soccorso. Adesso i carabinieri indagano. Vogliono ricostruire la dinamica, in un primo momento non si era escluso che potesse trattarsi di un colpo di pistola.

Nel resto d'Italia la zona rossa, resa necessaria per limitare i contagi di coronavirus, ha in generale contenuto gli incidenti legati ai botti di Capodanno (229 gli interventi nella notte di San Silvestro dei vigili del fuoco, 686 invece l'anno passato). Il bilancio reso noto dal Viminale è di 79 feriti e 23 ricoverati.

Secondo i dati del Dipartimento della pubblica sicurezza sono state denunciate, in relazione ai botti, 180 persone, con un dato in diminuzione rispetto a quello dello scorso anno quando ne vennero segnalate 277, e ne sono state arrestate 48 a fronte delle 51 del 2020. Inoltre sono 1.347 i sanzionati e 16 i denunciati a seguito dei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid. Infine 21 sono gli esercizi commerciali chiusi e 67 i titolari multati. Complessivamente in 24 ore sono state controllate 64.855 persone e 11.841 attività.

Tuttavia anche se si è registrato un minor numero di interventi da parte del 118, si sono ugualmente verificati episodi gravi, lesioni alle mani, agli occhi e ustioni da Nord a Sud dell'Italia.

Addirittura a Milano, intorno all'una di notte, è andata in scena una sparatoria tra bande rivali di albanesi e marocchini. Due persone sono rimaste ferite per colpi d'arma da fuoco. Un 34enne ha un proiettile in testa ed è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico; l'altro, 40enne, è stato raggiunto da un colpo alla coscia ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Niguarda.

Tornando invece ai tradizionali botti di San Silvestro a San Giuliano Milanese, provincia di Milano, un 54enne ha perso due dita e si è procurato una grave ferita all'addome per l'esplosione di un petardo. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì 31 dicembre. Nella Capitale, un uomo per un petardo ha riportato una contusione bulbare e ferite alle mani. A Mugnano, in provincia di Napoli, una 52enne è stata ferita da una scheggia: un corpo metallico le si è conficcato tra fronte e naso, partito dall'esplosione di un botto che l'ha raggiunta mentre era in strada per gettare la spazzatura. Sempre in Campania, a Scafati, una donna ha riportato ustioni a una mano e al collo. Una scintilla generata da una fontanella ha raggiunto la sciarpa che indossava mentre era fuori al balcone. Intanto rischia di perdere la mano destra e l'occhio destro un 16 enne di Solofra, in provincia di Avellino, che è stato investito dall'esplosione di un petardo forse difettoso o maneggiato impropriamente.

In Sicilia, un ragazzo è rimasto ferito dalla deflagrazione di alcuni petardi che da un'auto stava lanciando in strada a Vittoria, nel ragusano. La macchina, guidata da un amico, ha attraversato il centro con una scia di botti ma, ad un certo punto, uno dei petardi è scoppiato prima di essere lanciato dal finestrino e ha innescato a bordo un'esplosione a catena. Due residenti di Licata (Agrigento), un ventenne e un sessantenne, hanno entrambi perso una mano a causa dei petardi.

In Sardegna, a Cagliari, il bilancio è di due feriti. Si tratta di un bambino di 12 anni e di un 29enne che ha perso la mano destra. Il ragazzino avrebbe provato a riaccendere un grosso petardo che è deflagrato ferendolo alla mano, al viso e alla gamba.

Più grave l'episodio avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne avrebbe tentato di accendere un botto ad altissimo potenziale, realizzato artigianalmente, che è esploso. Trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu, i medici non sono purtroppo riusciti a salvargli la mano destra.

