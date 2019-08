Partoriente senza ticket cacciata dal bus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONAPOLI La gioia di aver dato alla luce una bella bambina non le ha fatto dimenticare la rabbia, mista a stupore, per quella multa che sa di ingiustizia. Federica, napoletana di 28 anni, avrà più di un motivo per ricordare il giorno in cui ha partorito. Già in avanzato stato di gravidanza, quel giorno Federica era scesa di casa per una passeggiata, quando viene colta dalle doglie. A quel punto vede venirle incontro un bus della linea 604, destinazione ospedale Cardarelli. Le sembra una mano delle Provvidenza, utile per accorciare i...