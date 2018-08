Partono le sanzioni di Trump contro l'Iran: banditi pistacchi, tappeti e titoli finanziari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRONEW YORK Washington all'attacco contro Teheran. Alla mezzanotte di ieri (le sei di mattina in Italia), l'amministrazione Trump ha riportato in vigore sanzioni contro l'Iran che bandiscono ogni transizione che coinvolga dollari, assegni, oro, argento, metalli preziosi, alluminio, acciaio, aerei commerciali e carbone, e hanno iniziato a bloccare le importazioni in Usa di tappeti, di pistacchi e altri alimenti iraniani. L'iniziativa segue la decisione di maggio di Donald Trump di abbandonare l'accordo stipulato a Vienna nel 2015 fa...