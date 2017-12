Parto prematuro in vacanza in laguna: fermi a Venezia 3 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAMESTRE «Era tutto così suggestivo, romantico, sembrava di vivere in un sogno. Venezia, piazza San Marco, la cena buonissima al ristorante. E in questo sogno Isabella ha voluto nascere, spiazzandoci tutti». Il parto era previsto per il 19 dicembre, ma lei aveva fretta. Tanta. Troppa. E ha deciso di venire alla luce nella notte tra il 9 e il 10 ottobre scorso, dopo appena trenta settimane di gestazione. Pesava un chilo e trecento grammi, i polmoni non erano ancora perfettamente formati, doveva imparare a deglutire, doveva imparare a...