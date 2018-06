Partiti, Di Maio vuole una legge: bilanci più trasparenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nuove norme che obblighino partiti e fondazioni a rendere più trasparenti i loro bilanci. Si tratta di una riforma a cui intendono lavorare il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede per portarla il prima possibile in Parlamento. L'operazione dovrebbe essere retroattiva e forzare anche sull'aspetto della privacy, parola magica che viene opposta quando si cerca di capire chi e cosa ha versato a chi. Oggi il finanziamento dei partiti non è più pubblico (ad eccezione dei soldi che Camera e Senato...