Anche a Venezia l'appuntamento con la prima vaccinazione anti-Covid è fissato per oggi. L'Ulss 3 Serenissima vaccinerà, con le 110 dosi ricevute, 110 persone, tutti operatori sanitari: medici, infermieri e personale socio-sanitario degli ospedali e del territorio. Ma anche medici e pediatri di famiglia, medici coordinatori della case di riposo, delle Usca, della Continuità assistenziale.

Le sedi vaccinali operative dalle 12 sono: ospedale di Mestre (dove saranno vaccinati 35 operatori), ospedale di Venezia (15 operatori), ospedale di Dolo (45) e quello di Chioggia (15). Le dosi destinate alle sedi saranno consegnate direttamente. Quattro primari, uno per ospedale, saranno i primi a ricevere il vaccino: a Mestre il primario di Medicina Fabio Presotto, alla guida nell'area Covid-19 dell'ospedale dell'Angelo; a Venezia e a Dolo i rimari del Pronto occorso, il dottor Michele Alzetta (Ospedale Civile) e il dottor Andrea Pellegrini (ospedale di Dolo); a Chioggia il primario della Rianimazione, il dottor Massimo Tedesco.

L'azienda sanitaria ha organizzato, in un piano che sarà consegnato domani all'Unità di crisi regionale, l'attività vaccinale anti-Covid che prosegue la prossima settimana. Saranno 4500 ogni settimana le dosi a disposizione, utilizzate proseguendo la somministrazione agli operatori sanitari di ogni struttura e avviando la vaccinazione dei soggetti più fragili e degli anziani nelle case di riposo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA