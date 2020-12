IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA Con un Rt di 1,07, calcolato su due settimane, il Veneto resta epidemiologicamente giallo, ma entra con Lombardia e Lazio nello scenario 2, quello cioè che potrebbe condurre al rischio di dover cambiare fascia. «Ciò indica che dobbiamo essere molto rigorosi nelle misure che dobbiamo adottare soprattutto nei prossimi giorni», ha ammonito ieri il friulano Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Così da oggi la Regione si colora un po' di arancione, in attesa che alla vigilia di Natale il Governo dipinga di rosso tutta l'Italia: «Noi restiamo con la nostra ordinanza e vedremo poi come armonizzarla con il decreto», ha affermato il presidente Luca Zaia, riferendosi alle restrizioni varate in serata dal Consiglio dei ministri.

L'INTESA

Il divieto di spostamento fra Comuni, in vigore da oggi all'Epifania, scatterà dunque alle 14. «Il ministro Roberto Speranza ha evidenziato Zaia mi ha autorizzato a dire che il testo aveva l'intesa del titolare della Salute, anche se alla fine ho preferito non scriverlo, perché comunque giuridicamente la responsabilità del provvedimento è mia. Ad ogni modo la condivisione del Governo c'è stata». Pure il ministro Francesco Boccia aveva espresso apprezzamento, benché il capogruppo regionale dem Giacomo Possamai avesse poi marcato la distanza dall'esponente del suo partito, parlando di un atto «caotico e tardivo». Replica del leghista: «La perfezione non è di questa vita e non abbiamo la presunzione di essere maestri di ordinanze. Cerchiamo di portare fuori il Veneto da questo casino e i sindaci non sono contrari, come mi hanno dimostrato fin dalla convocazione che risale ancora a sabato scorso. Non mi diverto a prendere insulti, ma gli amministratori servono per decidere. Sanzioni insufficienti? Se pensiamo di affidarci a quelle, falliamo, perché è impossibile pensare di controllare 5 milioni di veneti giocando a guardie e ladri. Mi appello al senso civico e alla responsabilità di tutti».

I CONFRONTI

La giornata si è conclusa con altri 102 morti (in tutto 5.334), 2.911 ricoverati in area non critica e 368 in Terapia intensiva (entrambi in calo), 3.801 nuovi contagi (210.803 dall'inizio). «Diranno che siamo la regione con più positivi d'Italia ha polemizzato Zaia ancora una volta senza considerare che, nelle ultime 24 ore, oltre a 18.740 tamponi molecolari abbiamo effettuato anche 33.636 test rapidi, per cui l'incidenza è dell'8%. Invierò un sollecito al ministro Speranza, affinché vengano finalmente pubblicati tutti i dati». Ma intanto è scoppiata nuovamente la polemica sui numeri delle Terapie intensive. Studio del sindacato dei medici ospedalieri Anaao: «Per la Regione Veneto si ha il sospetto che i posti letto siano stati dopati per rimanere in zona gialla». Annuncio di Zaia: «Ho chiesto ai tecnici, per essere trasparenti, di ipotizzare lo scenario con i mille posti attivi, fornendo la foto di quel giorno e capendo in quella eventualità quali reparti dovranno contrarre le attività. Abbiamo anche le planimetrie. Lo presenteremo nei prossimi giorni». Intanto però il dem Vincenzo De Luca si è preso la rivincita: almeno dal 3 dicembre la sua regione non registra nuovi ricoveri di pazienti da intubare: «Guardo invece alla situazione drammatica in Veneto a conferma della cialtroneria del meccanismo delle zone: sono gialli da sempre e oggi hanno il triplo di terapie intensive occupate rispetto alla Campania. Invio gli auguri ai concittadini del Veneto che pagano sulla propria pelle il propagandismo e le finzioni; del governo nazionale, e non solo». Zaia invece ha evitato i confronti, pure fra Verona e Bergamo: «Sarebbe indelicato, ho rispetto per la Lombardia. La provincia scaligera è tiratissima per i ricoveri, ma tutti i pazienti vengono presi in carico».

IL VACCINO

Infine l'aggiornamento sul vaccino, in vista dell'avvio congiunto il 27 dicembre: «Ci aspettiamo almeno un migliaio di dosi per partire. Siamo pronti, anche se stiamo discutendo perché a livello nazionale ci sono proposte di regìa che rischiano di smantellare un sistema che funziona. Ad esempio noi siamo tra le poche Regioni che hanno un'anagrafe vaccinale».

Angela Pederiva

