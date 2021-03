LO STOP

VENEZIA L'allarme e la protesta erano scattati ancora venerdì, col nuovo Dpcm del premier Draghi. I sindaci di mezzo Veneto si sono mossi in anticipo, dando il via libera anche alle aperture di parrucchieri, barbieri, estetisti oggi, domenica. Ma ieri è stato lo stesso un assalto al... phon in tutta la regione con luci accese fino alle otto di sera e molti mugugni per il lockdown che partirà da lunedì. «Ieri c'è stata la corsa dei clienti, con anche code fuori dai negozi. E oggi si riparte per dopo chiudere un mese, assurdo. Così si favorisce l'abusivismo e si aumentano i rischi per le famiglie, così il virus viaggia più facilmente, quelli non sono dei professionisti che sanificano continuamente e hanno protocolli rigidissimi come noi», avverte Tiziana Chiorboli, 48 anni, parrucchiera a Canaro, un paese di 2800 persone in provincia di Rovigo, presidente nazionale e veneta della Confartigianato Benessere che rappresenta questo settore. «Questa chiusura è anche un grave danno economico per il comparto, stimabile in almeno 18 milioni e mezzo, che arriva dopo quelli della scorsa primavera - fa conti la presidente di Confartigianato -. Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, infatti, per l'effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e della concorrenza dell'abusivismo, le 11.960 imprese artigiane venete di acconciatura e di estetica (che danno lavoro a oltre 24mila persone) hanno registrato una perdita economica di oltre 110 milioni».

Tiziana è al lavoro in una giornata frenetica: «Ho aperto alle sette di mattina per far fronte alle richieste delle mie clienti che volevano venire prima di questo stop. Io lavoro da sola, prima delle 18 ho fatto una trentina di persone e chiuderò dopo le otto di questa sera. Per fortuna il sindaco del mio paese ha capito subito quest'emergenza e mi ha telefonato senza neppure doverlo sollecitare per annunciarmi l'ordinanza che prevedeva l'apertura straordinaria alla domenica - racconta questa figlia d'arte, anche la madre faceva la parrucchiera sempre a Canaro -. So che si sono mossi autonomamente tanti altri sindaci, a partire da quello di Rovigo, di Treviso, Padova, di tanti altri Comuni del Veneziano, del Vicentino dopo l'appello della Confartigianato locale. Mi hanno chiamato colleghe anche dal Friuli e da altre regioni, Lombardia, Piemonte, per capire cosa fare e come smuovere le amministrazioni comunali. E mi risulta che vi siano state tantissime ordinanze a partire da quella per la zona di Milano. E dappertutto c'è stato tanto da lavorare». Tiziana Chiorboli riflette su una decisione che proprio non le va giù: «Sono arrabbiata: si poteva fare diversamente, parrucchieri ed estetisti dovevano rimane aperti, non capisco perché abbiano cambiato le regole così, d'improvviso. Noi siamo dei professionisti, abbiamo sempre lavorato in sicurezza, abbiamo normative igieniche particolari per la pandemia. L'abusivo è una mina vagante per il virus, è impossibile che sanifichi, entra ovunque. Il governo con questa chiusura non ha guardato alla salute del cittadino, da lunedì ci sarà un disastro. Per me è stata una ripicca, qualcuno è andato nell'ufficio sbagliato. Prima eravamo aperti anche nelle zone rosse. Ora vediamo in quanti fra un mese riapriranno le botteghe».

RIBON: RITORNO AL PASSATO

«Anche grazie alle nostre sollecitazioni diversi Comuni del Veneto hanno derogato l'apertura degli esercizi domenica - sottolinea Matteo Ribon, segretario della Cna del Veneto -. Ciò anche nel tentativo di evitare che a partire dalla chiusura di lunedì molte persone si rivolgano ad esercenti non regolari come è successo in maniera massiccia nello scorso lockdown. È una beffa per gli artigiani che pur accorti e solerti nel rispettare gli aspetti sanitari per un anno intero, garantendo la salute anche ai loro dipendenti, ora si trovano a dover chiudere nuovamente».

Maurizio Crema

