Parroco veronese sposa il compagno in Spagna. Il vescovo: è ancora prete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAVERONA Dalla montagna veronese in Spagna per un matrimonio con il suo compagno, conosciuto in Veneto. La vicenda vede come protagonista un sacerdote veronese, don Giuliano Costalunga, 48 anni, per una decina di anni parroco della piccola frazione di Selva di Progno, sui Monti Lessini. Alla Diocesi veronese Costalunga risulta ancora sacerdote, non ridotto allo stato laicale, circostanza però smentita dal legale dell'uomo.In servizio a Selva dal 2007 fino a un paio di anni fa, Costalunga si era poi allontanato dal veronese, e in...