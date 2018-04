Paroli: se non si fermano non c'è più il centrodestra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA (Pa.Fra.) Se la Liga veneta-Lega Nord tiene il punto dopo la rottura anche Adriano Paroli, commissario di Forza Italia in Veneto, non mostra segni di cedimento: «Auspichiamo che i patti vengano mantenuti. La questione veneta è ormai sul tavolo nazionale che si attiva appunto per trovare le soluzioni a casi difficili a livello locale. Tra questi c'è Vicenza. O la Lega capisce che deve tornare sui suoi passi altrimenti non c'è più il centrodestra». Lo strappo con gli alleati si è consumato sul candidato sindaco di Vicenza: «In...